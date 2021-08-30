Власти Бурятии поддержат субсидиями предпринимателей в сфере туризма для развития отрасли

УЛАН-УДЭ, 30 августа. /ТАСС/. Предприниматели Бурятии, работающие в сфере туризма, смогут получить субсидии для развития бизнеса. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр туризма республики Алдар Доржиев.

"Из республиканского бюджета субъектам малого предпринимательства будут возмещены затраты на приобретение автобусов, снегоходов, аэролодок, строительство бассейнов, благоустроенных санузлов и другое, по 16 направлениям деятельности", - сообщил Доржиев, уточнив, что получатели субсидий будут определены по итогам конкурса.

В бюджете региона на эти цели предусмотрели около 14 млн рублей. Участники конкурса - турагентства, гостиницы, санатории и курорты. "Кроме того, в 2021 году, как и в 2020-ом, будем возмещать затраты субъектов предпринимательства в сфере туризма на реализацию первоочередных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, то есть на приобретение рециркуляторов, озонаторов, бактерицидных ламп", - добавил министр.

В 2020 году, в период начала пандемии коронавируса, компании Бурятии, работающие в сфере туризма, получили финансовую поддержку из республиканского бюджета на общую сумму 53 млн рублей. Благодаря федеральным мерам 370 субъектов малого и среднего предпринимательства в туротрасли Бурятии получили порядка 31 млн рублей на сохранение занятости, 172 компаниям выплатили около 9 млн рублей на мероприятия по обеспечению эпидбезопасности.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики. В 2020 году при поддержке Ростуризма впервые запустили чартерную программу, несколько тысяч жителей разных регионов побывали на восточном берегу озера Байкал.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На реализацию нового нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.