Кубань представит на РИФ-2022 проекты в сферах туризма и АПК

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Власти Кубани представят на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в 2022 году в Сочи после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, проекты в сфере туризма, промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Российский инвестиционный форум проводится традиционно в первом квартале года в Сочи. В 2020 и 2021 годах он не проводился из-за пандемии коронавируса. В июне советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявлял, что РИФ пройдет в 2022 году в Сочи 17 и 18 февраля.

"Конечно, подготовку уже начали. Мы же хотим показать и рассказать, почему наш регион - лучший в стране по инвестиционному климату. Это не только про инвестплощадки и меры господдержки, это про жизнь внутри региона - сколько человек к нам приезжает, почему они к нам приезжают, наши условия жизни и труда, сколько у нас сегодня реализуется инвестпроектов. Санаторно-курортный комплекс будет [представлен на стенде] однозначно", - сообщил Руппель.

По словам вице-губернатора, интерес инвесторов состоит не только в наличии привлекательных площадок и налоговых льгот, но и, например, в существующих в регионе возможностях обучения персонала, условиях жизни населения. В этой связи он сообщил, что Кубань будет позиционировать себя на стенде, как "лучший регион для бизнеса и жизни", - отметил Руппель.

Касаемо проектов, вице-губернатор подчеркнул, что Краснодарский край не применяет систему "подписаний ради подписаний", все презентуемые проекты проработаны на 100%. В части туризма регион намерен представить проекты в Сочи, Анапе, Геленджике, часть из которых предполагает инвестиции от 3 млрд до 15 млрд рублей.

"Сегодня идет очень серьезная работа и по линии санаторно-курортного комплекса, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Я думаю, будет, о чем рассказать и чем удивить", - резюмировал собеседник агентства.

О форуме

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи с 2002 года. Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс". Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации.