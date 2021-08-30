Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,35%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,35% и достиг отметки 3900,96 пункта, индекс РТС поднялся на 0,48%, до 1669,47 пункта.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3910,50 пункта (+0,6%), а индекс РТС достиг 1673,97 пункта (+0,58%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,36% - до $71,48 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,93% и торговалась на уровне $68,09 за баррель.