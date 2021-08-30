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Цена на газ в Европе преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м

К настоящему моменту цена снизилась до около $586

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 30 августа достигла $592 или €49 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

К настоящему моменту цена снизилась до около $586 за 1 тыс. куб. м.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 - сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а затем на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году.

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