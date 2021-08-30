РБК: МФО стали отказываться от выдачи "займов до зарплаты" онлайн

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ряд российских микрофинансовых организаций (МФО) во втором квартале 2021 года отказались от выдачи "займов до зарплаты" (до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней) онлайн и перешли на выдачу через интернет только среднесрочных займов Installment, сообщает РБК.

Как пояснили изданию в ЦБ РФ, речь идет примерно о 30 компаниях. Большинство из них ранее выдавали онлайн и короткие "займы до зарплаты", но в апреле-июне пересмотрели свою политику.

"В рассматриваемом периоде компании развивали продукты, которые по срокам и суммам соответствуют категории Installment", - приводит издание слова представителя ЦБ. Он также отметил, что некоторые участники рынка могли увеличить среднюю сумму займов на покупку товаров (POS-займы), что тоже могло привести к переходу ссуд в категорию среднесрочных.

По закону ставка по PDL-займу (заем "до зарплаты") не может превышать 1% в день (или 365% годовых). По данным регулятора, в первом квартале 2021 года среднерыночные значения полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте PDL были в пределах 350% годовых.

Во втором квартале 2021 года доля среднесрочных займов выдаваемых дистанционно, увеличилась до 11% (портфель сегмента вырос на 30%) в том числе за счет того, что технологичные компании начали развивать более долгосрочные продукты, портфель PDL онлайн увеличился на 12% за квартал в основном за счет крупных онлайн-компаний, следует из статистики ЦБ.