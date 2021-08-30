Глава Минфина Франции считает, что экономика страны вернется восстановится к концу года

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Франции прогнозируют возвращение экономики республики к докризисным темпам роста уже к концу 2021 года. Об этом заявил в понедельник глава Минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

"Работа, которую мы проделали с игроками экономического сектора, дала свои результаты, - сказал министр. - В этом году мы ожидаем роста ВВП на уровне 6%. Возврат к нормальным темпам роста ожидается к концу 2021 года, а не в начале 2022 года, как ожидалось ранее". "Это хорошие новости, которые говорят о том, что мы идем в правильном направлении", - заявил Ле Мэр.

Он отметил, что "власти продолжат реагировать на кризис, вызванный пандемией коронавируса, и готовить новое поколение к экономике завтрашнего дня".

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что ВВП Франции во втором квартале 2021 года вырос на 0,9% после стабилизации в первом. По словам специалистов, положительный вклад внес конечный внутренний спрос, который вырос на 0,9 п. п., тогда как в первом квартале его рост составил лишь 0,1 п. п. Кроме того, в Insee указали на рост расходов домашних хозяйств на 0,9% против 0,2% в первом квартале.

В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что взятый властями в марте 2020 года курс на восстановление экономики позволил защитить многие французские предприятия от последствий кризиса. В прошлом году, по его словам, в стране около 300 тыс. человек лишились своих рабочих мест, в этом году работу получили 187 тыс. человек.