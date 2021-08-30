Власти Кубани заявили о росте в 2,5 раза числа самозанятых

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Количество самозанятых в Краснодарском крае по сравнению с показателем на конец 2020 года увеличилось почти в 2,5 раза, до 101 тыс. человек, заявил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Часть предпринимателей переходят в разряд самозанятых, в более удобный для них налоговый режим. Мы видим колоссальный рост количества самозанятых, практически в 2,5 раза. Их уже больше 101 тыс. человек, к слову, к концу прошлого года цифра была в районе 40 тыс.", - заявил Руппель, комментируя тему предпринимательства в регионе в условиях пандемии коронавируса.

Он добавил, что сейчас в регионе работают около 266 тыс. предпринимателей, в 2020 году решение о закрытии приняли 0,2% предпринимателей края, что, по его словам, сравнимо с уровнем статистической погрешности. Также он сообщил, что по итогам 2020 года на 11 тыс. увеличилось количество занятых в структуре малого и среднего предпринимательства, на конец года их количество достигало 884 тыс. жителей края.

"Эта цифра говорит о расширении, о вовлечении большего количества работников нашими действующими предпринимателями. Также это может говорить о кооперационной связи, когда несколько предпринимателей из одной сферы объединяются под одним ИП, чтобы сократить налоги и упростить работу", - отметил вице-губернатор Краснодарского края.

Также, по его словам, из 1,6 тыс. экспортеров в регионе 90% - это субъекты малого и среднего предпринимательства, на их долю приходится примерно 30% экспорта. Комментируя тему привлечения инвестиций в регион Руппель отметил, что создание сети индустриальных парков в крае будет способствовать привлечению как российских, так и иностранных инвесторов. На текущий момент в крае работают три промышленных парка, которые включены в реестр Минпромторга России.

В начале 2021 года сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса власти Краснодарского края запустили в регионе программу поддержки граждан, применяющих налог на профессиональный доход. Фонд микрофинансирования края предлагал заем до 500 тыс. рублей на срок до 36 месяцев с отсрочкой платежей до шести месяцев.