Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа на Украине

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение с Energy Resources of Ukraine ("Энергетические ресурсы Украины", ERU), предусматривающее совместные геологоразведочные работы по поиску газа на Украине. Об этом компания сообщила в понедельник в Twitter.

"В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании "Карпатгаздобыча", которая является единоличным владельцем концессии "Библивская" на польско-украинской границе, - сказал глава PGNiG Павел Маевский. - Таким образом мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок".

По его словам, начало работ намечено на вторую половину 2022 года. "Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году", - отметил Маевский.

Библивская нефтегазовая площадь расположена на территории Львовской области, в 69 км от Львова.