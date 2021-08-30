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Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных в РФ

Главный редактор Алексей Костылев заявил, что издание будет оспаривать решение
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Заблокированный сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России. Об этом ТАСС сообщил главный редактор Алексей Костылев.

"Да, подтверждаю. Блокировки оказалось недостаточно", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что внесение в реестр произошло по запросу судебных приставов.

Костылев заявил, что издание намерено оспаривать данное решение.

Первоначально решение о блокировке сайта было принято судом в марте 2020 года. Тогда были приняты меры по обеспечению иска депутата "Единой России" Дмитрия Саблина, который потребовал удалить публикацию о нем, в виде блокировки сайта.

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