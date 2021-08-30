Четыре проекта Сибирской венчурной ярмарки готовы выйти на международный уровень

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Четыре проекта из 25 представленных на XV Сибирской венчурной ярмарке, которая проходила с 25 по 26 августа на площадке международного форума "Технопром-2021", отметили как перспективные для выхода на международные рынки, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"Было 25 проектов на венчурной ярмарке, четыре были отмечены как проекты, которые могут выйти на рынок не только российский, но и зарубежный. Они имеют хорошую перспективу для развития", - сказала Мануйлова.

Среди таких проектов - "Архивариус", которое представляет собой единое окно для управления электронной торговлей на таких площадках, как: Ozon, Wildberries и другие. Второй проект - "Чистый уголь" Новосибирского государственного университета, который должен помочь решить проблему пыли от погрузки и перемещения угля с помощью покрытия поверхностей специальным раствором. Третий проект "СмартПИМ" - сервис по оформлению онлайн-магазинов. Еще один проект - "Эмбл" - наиболее ориентированный, по словам Мануйловой, на зарубежные рынки, позволяет по внешнему поведению лошади диагностировать заболевания ее легочной системы.

Более 50 экспертов на площадке "Технопрома" дали советы и рекомендации представителям стартапов. Мануйлова отметила, что они указали, что для выхода на иностранные рынки авторам проектов следует учитывать специфику этих рынков, адаптируя свое предложение. На форуме работала делегация от "Сколково", который в течение недели выберет наиболее интересные проекты, отметил председатель фонда Аркадий Дворкович.

"Формат такой востребован и хорошо, что он используется в нескольких регионах России. Я послушаю коллег, что они расскажут по итогам знакомства с проектами, потому что на форуме работала большая делегация "Сколково". Считаю, что у нас еще недостаточно стартапов и тем более недостаточно стартапов для выхода на следующую венчурную стадию. И как раз такие венчурные ярмарки помогают молодым разработчикам найти своих партнеров", - сказал Дворкович на пресс-конференции по видеосвязи.

"Технопром-2021" прошел в Новосибирске в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа. Форум собрал в очном формате более 3 тыс. участников, более 77 тыс. человек приняли участие в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие представители 20 стран, в том числе из Китая, Франции, Казахстана, Республики Корея и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум прошел в восьмой раз.