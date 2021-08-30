Инвестиции в моногорода Нижегородской области за полгода выросли на 23,5%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Более 15 млрд рублей удалось привлечь в экономику 12 моногородов Нижегородской области по итогам первого полугодия 2021 года, что на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Показатель инвестиций в основной капитал предприятий на этих территориях за январь-июнь 2021 года вырос на 23,5% в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшение инвестиционного климата в моногородах региона происходит параллельно с развитием городской инфраструктуры, поддержкой предпринимательства и занятости населения. В этом вопросе важен комплексный подход", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что крупнейшими проектами, которые удалось реализовать в моногородах региона за этот период стали создание производства бесшовных труб и развитие дивизиона нефтегазопроводных труб "ВМЗ" в Выксе, а также строительство ткацко-отделочной фабрики полного цикла "Первая ткацкая фабрика" в Володарске.

Ранее Никитин также заявлял о росте объема инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за первое полугодие 2021 года на 26,8%. Больше всего, по его словам, инвесторы вкладывали в развитие производства автотранспортных средств, химических веществ и химических продуктов, бумаги, резиновых и пластмассовых изделий.