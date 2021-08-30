Группа ВЭБ.РФ утвердила новую стратегию с объемом поддержки экономики в 17 трлн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ утвердила новую стратегию до 2024 года, согласно которой госкорпорация намерена развивать городскую инфраструктуру, придерживаться "зеленых" и социальных стандартов, а также финансировать проекты общей стоимостью в 17 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Госкорпорация ВЭБ.РФ представила новую стратегию развития на 2021-2024 годы, которая предполагает рост объема поддержанных группой проектов с 10 трлн до более чем 17 трлн рублей, из которых доля ВЭБ.РФ составляет 9,4 трлн рублей.

"Утверждена стратегия ВЭБа и Группы компаний ВЭБ до конца 2024 года. Это большая ответственность по инвестированию средств группы, а это объем около 6 трлн рублей, и в совокупности со средствами инвесторов и коммерческих банков - это около 17 трлн рублей", - рассказал Шувалов после презентации стратегии группы ВЭБ.РФ наблюдательному совету.

Он добавил, что согласно новой версии ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" основная цель госкомпании - это социальное предпринимательство. "Осуществляя свою предпринимательскую деятельность, мы должны в первую очередь заботиться не о доходе, а о тех эффектах, которые несут обществу наши проекты. Если это промышленные проекты, то это проект, которые в первую очередь отвечает экологической повестке, социальному развитию, и они соответствуют самым лучшим стандартам корпоративного поведения. Если это проект в области общественного транспорта или школьного образования, то они должны максимально соответствовать завтрашнему дню <…>", - заявил топ-менеджер.

При этом обеспечение "здорового" портфеля и недопущение дефолтов находится в ответственности ВЭБа, отметил он, подчеркнув, что в среднесрочной перспективе госкорпорация рассматривает только безубыточные проекты.

"Правительство всегда, любой акционер любой компании, в нашем случае это правительство, может принять решение о том, что осуществить тот или иной проект, даже с убытком, выгодно по совокупности или какой-то одной главной причине. В законе о ВЭБе есть такая возможность - признать проект общегосударственного назначения, и по такого рода проектам могут быть допущены убытки. Но это <…> выходит за нашу риск-политику, обычную бизнес деятельность, и в конечном итоге, если такие убытки возникнут, то Минфин и правительство должны понимать, что риск оплаты такого чека - это ответственность правительства. Нам не разрешено принимать такие проекты, мы должны весь портфель формировать так, что в совокупности все проекты не должны принести хоть какого-либо убытка", - пояснил Шувалов.

Проекты группы

В области социальных проектов госкорпорация и партнеры впервые займутся строительством новых школ. "Наше дочернее общество "ПроШкола" берет на себя ответственность перед правительством, и вместе с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями мы запустим не менее 150 школ", - рассказал он. Согласно представленным материалам, в планах группы привлечь на данный проект около 295 млрд рублей частных инвестиций, а также создать 647 тыс. школьных и 76 тыс. новых рабочих мест.

Госкомпания намерена продолжить работу в области развития здравоохранения - создания поликлиник, больниц, реабилитационных центров, инфекционных стационаров, геронтологических центров и цифровизации медицинского образования.

"По здравоохранению мы видим особую ответственность, поскольку есть установка президента о модернизации первичного звена. Мы видим возможности по диагностике, по созданию самых различных медицинских малых, средних и крупных предприятий, которые впишутся в общую систему здравоохранения. Это ответственность и ВЭБа, и "Сколково", и других компаний, которые развивают инновации и технологии в рамках нашей группы", - также отметил Шувалов.

Итого объем поддержанных проектов, связанных с развитием инфраструктуры городов в 2021-2024 годах, вырастет до 2,8 трлн рублей с 1,1 трлн рублей в 2017-2020 годах. Объем новых проектов по улучшению условий перевозки жителей и повышению доступности районов должен достичь 350 млрд рублей.

Госкорпорация также намерена привлечь частные инвестиции в новые технологические продукты свыше 250 млрд рублей и более 300 млрд рублей в исследовательскую инфраструктуру. Инвестиции в туризм до 2024 года составят более 200 млрд рублей. На сегодняшний день на рассмотрении ВЭБ.РФ находятся проекты по созданию новых аэропортов общей стоимостью около 41,6 млрд рублей, где предполагаемый объем участия госкорпорации достигает 13,2 млрд рублей. При этом ВЭБ рассчитывает увеличить объем поддержки промышленных проектов до 5,7 трлн рублей в 2021-2024 годах с 1,6 трлн рублей в 2017-2020 годах. Среди приоритетов - снижение выбросов в лесохимии на 35%.

В области поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) госкомпания намерена достичь показателей в 2,5 трлн рублей объема кредитов в рамках НГС (Национальная гарантийная система) до 2024 года, 1,2 трлн рублей объема кредитов с зонтичным поручительством госкорпорации до 2024 года. При этом по прогнозам около 75 тыс. МСП должны получить кредиты с поручительствами Корпорации МСП.