Венгрия согласовала условия нового договора о поставках газа из России

ВЕНА, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября 2021 года. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 млрд кубометров природного газа в Венгрию", - сказал он.