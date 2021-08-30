Поставки продуктов для бесперебойного снабжения смоленских соцучреждений увеличили на 22%

ТАСС, 30 августа. Власти Смоленской области в 2021 году увеличат объем поставок продуктов питания в социальные учреждения на 22%, с 17,5 тыс. тонн до 21,3 тыс. тонн. Это, в частности, позволит обеспечить бесперебойное снабжение организаций овощами и молочными продуктами, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"В 2021 году <…> по информации Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию, ожидается, что всего учреждения получат 21,38 тыс. тонн продукции, объем поставок товаров местного производства составит 13 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Например, объем поставок в учреждения здравоохранения, образования и соцзащиты Смоленской области, увеличится на 22% в сравнении с показателем прошлого года, когда организации получили суммарно 17,5 тыс. тонн продуктов. Отмечается, что наиболее востребованными в этих организациях являются овощи и молочная продукция. "В частности, будет поставлено 5,6 тыс. тонн овощей (на 19% больше аналогичного показателя прошлого года) и 4,2 тыс. тонн молока и молокопродуктов (на 31% больше, чем 2020 году)", - отметили в пресс-службе.

В 2020 году губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил о планах по реализации важных для региона проектов, направленных на бесперебойное обеспечение населения продуктами питания в необходимых объемах. Кроме того, в новом учебном году в регионе планируется ввести систему оценки школьного питания по QR-кодам, это позволит повысить уровень его организации, качество, а также наладить эффективную обратную связь с учениками.