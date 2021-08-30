Суд арестовал имущество экс-руководителей "Метростроя" Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество бывших руководителей "Метростроя" Вадима и Николая Александровых на сумму в пределах 6,79 млрд рублей, следует из определения суда.

"[Суд] определил: ходатайство временного управляющего ["Метростроем"] Авдеева Григория Анатольевича о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на имущество, включая денежные средства и имущественные права, принадлежащие Александрову Вадиму Николаевичу и Александрову Николаю Вадимовичу, в пределах 6 млрд 792 млн 421 тыс. 557 рублей 22 копеек", - говорится в документе.

"Метрострой" ранее по решению суда попал под процедуру наблюдения. Временный управляющий подавал ходатайство о привлечении Александровых к субсидиарной ответственности по долгам компании, однако данный иск пока не рассмотрен. Согласно определению, принять обеспечительные меры и арестовать активы Александровых управляющий просил из-за того, что считает, что "Александровым В. Н. и Александровым Н. В. после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве уже совершены действия по отчуждению принадлежащих им активов в пользу близких родственников".

"Так, Александровым В. Н. осуществлено отчуждение следующего имущества: 13,62 % акций ОАО "Метрострой" в пользу супруги Александровой О. Е., более шести объектов недвижимости в пользу близких родственников, преимущественно на основании безвозмездных сделок <…> Аналогичные действия совершены Александровым Н. В., в 2020 году им были отчуждены объекты недвижимости общей кадастровой стоимостью более 34 млн рублей в пользу близких родственников", - отмечается в определении.

Также управляющий указал, что Николай Александров является фигурантом уголовных дел, "основаниями для которых стали недобросовестные действия, совершенные в преддверии банкротства должника". В конце 2019 года Николай Александров стал фигурантом двух уголовных дел о растрате (ст. 160 УК РФ) и был задержан. Ему избирали меру пресечения в виде заключения в СИЗО, затем переводили под домашний арест, а в декабре 2020 года отпустили под подписку о невыезде.