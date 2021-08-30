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Средневзвешенная ставка по ипотеке в июле обновила максимум с апреля 2020 года

Она достигла 7,67%
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в июле 2021 года выросла по сравнению с июнем на 0,6 п. п. и достигла 7,67%. Это максимальный показатель с апреля 2020 года, когда средняя ставка достигала 8,42%, следует из статистики Банка России.

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За семь месяцев 2021 года российские банки выдали 1,088 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем год назад. Объем выданных за этот период кредитов достиг 3,12 трлн рублей, что на 65% на превышает показатель прошлого года.

Отдельно в июле выдано 151,4 тыс. ипотек - на 15% меньше, чем месяц назад и на 2,68% больше, чем годом ранее. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам июля достиг 433 млрд рублей, что на 20,5% ниже июня и на 13% превышает показатель июня 2020 года. Средневзвешенный срок по выданным в июле 2021 года ипотечным кредитам составил почти 20 лет и три месяца.

В том числе в июле было выдано 28,2 тыс. ипотек на 109,2 млрд рублей по договорам долевого участия на новостройки. Это на 46,6% меньше показателя июня по количеству и на 49% - по объему. Средневзвешенная ставка по ипотекам, выданным по договорам долевого участия, в июле выросла на 0,75 п. п. по сравнению с июнем - до 6,23%.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 августа увеличился до более 10,76 трлн рублей. В том числе объем просроченной задолженности за июль 2021 года снизился на 1,48% по сравнению с июнем - до 66,4 млрд рублей.

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