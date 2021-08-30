Си Цзиньпин: Китай будет бороться с монополиями и защищать интересы малого бизнеса

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Китайские власти будут сдерживать монополизацию рынка и проводить политику по защите интересов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании партийного комитета по всестороннему углублению реформ.

"Необходимо усилить антимонопольные меры и проводить более интенсивную политику по созданию справедливой конкуренции, - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. - Нужно предоставить более обширное пространство для развития всех участников рынка, особенно это касается предприятий малого и среднего бизнеса".

По словам Си Цзиньпина, компетентные государственные органы Китая должны содействовать формированию в стране высокоэффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа. "Следует уделять большое внимание стратегии по повышению всеобщего благосостояния", - подчеркнул он.

Председатель КНР напомнил, что один из главных приоритетов для китайского руководства - формирование гибкой системы, которая станет надежной гарантией защиты прав и интересов потребителей.

Как заявил на прошлой неделе заместитель главы канцелярии комитета по финансово-экономической политике Центрального комитета Коммунистической партии Китая Хань Вэньсю, ужесточение антимонопольных мер правительства КНР не нацелено на частный сектор и иностранные компании, главная задача - "обеспечить более гармоничное и устойчивое развитие национальной экономики". Он подчеркнул, что малый бизнес и зарубежный капитал - "важная основа для социально-экономического развития Китая".

В марте Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) сообщил, что власти КНР планируют в 2021 году пересмотреть национальное антимонопольное законодательство и сформировать более надежные юридические механизмы для стимулирования социально-экономического развития. В апреле государственное управление по контролю за рынком страны объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение правил справедливой конкуренции. В июле по той же причине оно обязало дочернюю компанию телекоммуникационного холдинга Tencent разорвать эксклюзивные соглашения с мировыми звукозаписывающими компаниями.