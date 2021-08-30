Разумная открытость. Что бизнес и онлайн-платформы думают о регулировании своей работы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Представители бизнес-сообщества и популярные онлайн-платформы прокомментировали ТАСС инициативу о создании документа для саморегулирования на цифровых рынках. Они считают, что для его соблюдения нужен механизм отраслевого контроля, кроме того, документ должны подписать не только отечественные, но и зарубежные игроки.

Федеральная антимонопольная служба России разработала на основе поступивших предложений общественных организаций и юрлиц проект базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков, говорится в протоколе заседания экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий от 12 августа. Среди таких принципов, по данным сайта регулятора, названы "разумная открытость цифровых платформ", "обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ней" и так далее.

В ФАС отметили, что нужно определить правила разумности и добросовестности деятельности цифровых платформ, которые, в том числе, создадут недискриминационные условия для ведения бизнеса. Согласно протоколу заседания с сайта регулятора, участникам экспертного совета предложили представить собственные замечания и предложения. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, до 26 августа должна обобщить все поступившие предложения и на их основе подготовить обновленную версию проекта.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФАС России, проект базовых принципов направлен на создание института саморегулирования на цифровых рынках, "когда участники рынка добровольно, руководствуясь принципами, не осуществляют недобросовестных практик по отношению к потребителям, конкурентам и другим лицам". Это документ, к которому добровольно сможет присоединиться "широкий круг субъектов".

"Юридических санкций за неприсоединение не предусматривается. Предполагается, что за недобросовестные действия участников рынка, противоречащие базовым принципам взаимодействия, может последовать негативная реакция со стороны добросовестных участников. При этом недобросовестные действия участников рынка могут быть рассмотрены на предмет соответствия Закону о защите конкуренции", - говорится в ответе пресс-службы.

Мнение цифровых платформ

Большинство участников рынка интернет-торговли поддержали проект базовых принципов и в целом идею саморегулирования рынка. Так, в пресс-службе "Яндекса" сказали, что предложенный ФАС подход "позволит развивать конкуренцию, улучшать пользовательский опыт и создавать условия для развития малого и среднего бизнеса в России". В пресс-службе Aliexpress отметили, что электронная коммерция - довольно молодая отрасль, и важно поддержать ее развитие, "не перегрузив жесткими правилами и стандартами".

По мнению управляющего директора интернет-магазина Ozon Сергея Белякова, саморегулирование даст возможность не зарегулировать рынок, а также повысит инвестпривлекательность российской юрисдикции и даст возможность небольшим игрокам влиять на отрасль. "При этом важно создать механизм отраслевого контроля над соблюдением компаниями этих принципов. Очевидно, этот механизм должен отражать разные точки зрения, чтобы быть максимально беспристрастным при решении конкретных кейсов", - приводит его комментарий пресс-служба.

В "Авито" рассчитывают, что выработанные принципы взаимодействия будут применять при рассмотрении антимонопольных дел. "В то же время оптимальна ситуация, когда разработка документа приведет к снижению количества рассматриваемых дел о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку основная цель данного документа все же превентивная", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что оптимальным механизмом разрешения споров может стать специальная комиссия, созданная в рамках отраслевой ассоциации. В этом случае ее решение "будет обязательным для всех участников спора", отметил он.

Что думает бизнес

Подготовленный ФАС проект документа должен распространяться на все онлайн-платформы, считает вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, участвующий в обсуждении. "В присоединении к данной хартии для меня главный механизм такой - добросовестные участники онлайн-агрегаторов, онлайн-платформ, должны подписать эту добровольную хартию. Не только российские, но и зарубежные", - подчеркнул он.

Ранее Кожевников сообщил ТАСС, что в проект базовых принципов нужно включить стандарты добросовестных практик операторов онлайн-платформ. Они входят в разработанный "Опорой России" проект хартии добросовестных операторов и предусматривают, что последние должны дать свободный доступ к критериям и порядку формирования рейтинга продавцов и товаров, размеру, порядку и срокам оплаты услуг, правилам приемки, хранения и доставки товаров, порядку рассмотрения жалоб, списку предоставляемых онлайн-платформой услуг и др.

Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Самарской области, руководитель аппарата Самарского регионального отделения Партии роста Анастасия Крупина считает, что регулирование работы онлайн-платформ "поможет в здоровой конкуренции, выявлении недобросовестных плательщиков, искусственного завышения цен и так далее". В свою очередь доцент Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин полагает, что регулировать следует "очень аккуратно". "Это должны быть в большей степени антимонопольные меры, косвенное регулирование. Прямые меры воздействия, государственные ограничения деятельности приведут только к информационно-технологической отсталости России", - сказал он.

По словам Ковригина, для развития рынка можно предложить вменение обязанности для всех владельцев цифровых платформ разработать и разместить оферту - "проект договора с обязательством заключить его со всяким, кто обратится на указанных условиях". Для малого бизнеса и физлиц условия могут быть облегченными, но обязательно равными для всех представителей одного сегмента рынка, считает он. "Это позволит нивелировать возможности злоупотребления владельцев платформ и дискриминацию с их стороны отдельных участников по политическим, экономическим, культурным и иным мотивам. [Также можно предложить] вменение обязанности владельцев платформ прописывать четко и недвусмысленно единые для всех правила работы, а также способы защиты прав участников", - подчеркнул Ковригин.