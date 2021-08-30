Минфин предложил сделать постоянными несколько временных бюджетных полномочий кабмина

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минфин предлагает закрепить на постоянной основе полномочия правительства направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема, предусмотренного федеральным бюджетом, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

"Данная норма позволит в случае снижения цен на нефть направлять средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета до внесения изменения в федеральный закон о федеральном бюджете в качестве меры оперативного реагирования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предполагает продление до 2025 года возможности Минфина направлять доходы от управления средствами ФНБ на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. Кроме того, Минфин предложил расширить собственные полномочия по внесению изменений в бюджетную роспись без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. В частности, речь идет об увеличении бюджетных ассигнований на мероприятия, направленные на обеспечение обороны и безопасности, а также перераспределение средств между госпрограммами в пределах 10% от общего годового объема их финансирования и перераспределение ассигнований на программы капитального строительства "при условии, что в результате такого перераспределения не появляются новые объекты капитального строительства".

Еще одной мерой, разработанной Минфином, является корректировка распределения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ доходов от акцизов на средние дистилляты: с 2022 года предлагается направлять в федеральный бюджет 100% соответствующих доходов против 50% на текущий момент. При этом Минфин намерен добавить в бюджеты субъектов дополнительно 4% акцизов на крепкий алкоголь. По оценке министерства, это позволит обеспечить "поступление в региональные бюджеты порядка 9 млрд рублей, что соответствует объему поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов Российской Федерации до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 году".