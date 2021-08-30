Средняя стоимость букета в России накануне 1 сентября выросла на 8%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость букета в России на последней неделе августа накануне Дня знаний составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании ресурса "Чек индекс" IT-компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России). Аналитики сравнили продажи накануне 1 сентября (23-27 августа) в 2020 и 2021 годах по всей России.

"Средний чек покупки букета цветов составил 1120 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки шаров вырос на 29%, до 189 рублей, а число покупок - на 32%. В топе продаж цветов по динамике частоты покупок накануне начала этого учебного года - хризантемы и розы, их куплено на 55% больше, чем в прошлом году в то же время", - говорится в исследовании.

Эксперты "Чек индекса" считают, что накануне 1 сентября средний чек и продажи цветов будут еще выше, поскольку магазины вернулись к уровню допандемийного 2019 года. При этом рост объемов покупок выше в 2021 году (на 21% в денежном выражении) из-за низкой базы прошлого года, когда многие школы не проводили торжественные линейки по случаю начала учебного года.

Wildberries отмечает, что накануне Дня знаний продажи букетов и цветочных композиций увеличились на треть в годовом сопоставлении. Спрос на конфеты, которые родители также часто дарят учителям ко Дню знаний, возрос на 106% в годовом сопоставлении, а на шоколад - на 49%. В августе жители Московского региона тратили на покупку цветов на Wildberries около 1500-2500 рублей и предпочитали небольшие монобукеты из 15-25 роз или альстромерий. "Мы полагаем, что в преддверии 1 сентября средняя цена покупки увеличится до 3-4 тыс. рублей, так как родители будут покупать более пышные и объемные цветочные композиции", - сообщили ТАСС в компании.

По данным "Яндекс.Маркет Аналитики", средний чек на цветы в 2021 году увеличивается в среднем на 9,6% из месяца в месяц с начала 2021 года. В августе средняя стоимость цветов, включая букеты и композиции, достигла, как сообщают эксперты, 2800 рублей.

Альтернатива цветам

Один из популярных потребительских трендов в этом году, отмечают ретейлеры, - отказ от букетов в качестве подарков учителям. Так, по данным Ozon, спрос на подарочные наборы конфет в августе 2021 года вырос в 2,3 раза по сравнению с июлем. Продажи подарочных наборов кофе и чая увеличились за тот же период в полтора раза. С 23 по 29 августа по сравнению с аналогичным периодом на предыдущей неделе "Перекресток впрок" зафиксировал повышение спроса на шоколадные конфеты (+42%) и шоколадные наборы (+36%).

Помимо кондитерских изделий, на треть вырос спрос на вазы и кашпо для цветов и растений.

"Востребованным подарком для педагогов остаются подарочные наборы ручек, спрос на них в августе в 3,3 раза больше, чем в июле. Кроме того среди товаров для школы, спрос на которые регулярно сильно растет к 1 сентября, стали банты для девочек и праздничные ленты "Первоклассник". Спрос на банты в августе вырос в 3,5 раза по сравнению с июлем. Продажи праздничных лент "Первоклассник" в августе выросли в 20 раз по сравнению с июлем, что логично, так как подобная покупка нужна только на торжественную линейку 1 сентября", - сообщили ТАСС в Ozon.