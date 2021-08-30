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Кредитование сезонных полевых работ в 2021 году увеличилось на 27,4%

Россельхозбанком выдано 374,5 млрд рублей, Сбербанком - 133,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в 2021 году увеличилось на 27,4% и, по данным на 24 августа, достигло 508,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По состоянию на 24 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 508,4 млрд рублей, что на 27,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанком выдано 374,5 млрд рублей, Сбербанком - 133,9 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 399,1 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 285,6 млрд рублей, Сбербанка - 113,5 млрд рублей.

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