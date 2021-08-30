"Совфрахт" приступил к строительству логистического комплекса в Севастополе для Минобороны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Совфрахт" приступил к строительству производственно-логистического комплекса в Севастополе для Министерства обороны Российской Федерации за 17 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Между Минобороны, ООО "Управляющая компания "Совфрахт" и ПАО "РНКБ банк" 28 августа 2021 года было подписано соглашение о запуске инвестиционного проекта объемом 13,4 млрд рублей для создания и эксплуатации строений для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил России.

ООО "УК Совфрахт" является концессионером по созданию производственно-логистического комплекса "Севастополь", а Министерство обороны Российской Федерации выступает концедентом в соответствии с распоряжением Правительства 1089-р от 31.05.2018 года.

В рамках соглашения Совфрахт должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые после окончания строительства передадут государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства составит около 17 млрд рублей.

ПЛК "Севастополь" станет крупнейшим логистическим центрам в Крыму, который займет площадь 137 га в районе города Инкерман. Завершение строительства запланировали на декабрь 2024 года.

На отдельном участке, по согласованию с Правительством Севастополя, в эти же сроки возведут Оптово-распределительный центр Севастополь.