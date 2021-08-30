В модернизацию Кондопожского ЦБК в Карелии вложат 50 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Карелия Палп" вложит в модернизацию градообразующего предприятия карельского города Кондопоги - Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината 50 млрд рублей. Предприятие планируется переориентировать из основного сейчас производства газетной бумаги на выпуск упаковочного картона, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Новый собственник ЦБК - ООО "Карелия Палп" - планирует начать в 2021 году работу по выпуску новых видов продукции, разработана "дорожная карта" по переориентации производственных процессов на выпуск легкограммажного упаковочного картона в целях выхода на новые рынки сбыта. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 50 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Работы по модернизации проходят без остановки производственных процессов. Так, объем произведенной бумаги за январь-июль 2021 года составил 390,6 тыс. тонн, что на 3 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Помимо картона, комбинат планирует наладить производство вискозной целлюлозы и упаковочных видов бумаг мощностью, по предварительной оценке, более 840 тыс. тонн в год.

"Реконструкция комбината для нас является первоочередной задачей, решение которой позволит улучшить экономику не только предприятия, но и города. Увеличатся налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, появятся новые высокопрофессиональные рабочие места. Проект "Кондопога 2024" станет драйвером развития для всего региона", - приводит пресс-служба слова директора Кондопожского ЦБК Олега Зайцева.

Предприятие также планирует реконструировать подъездную дорогу к комбинату, которой пользуются и местные жители. Кроме того, власти рассчитывают, что ЦБК окажет поддержку Кондопожскому техникуму, где готовят кадры для завода. "Сейчас конкурентное образование могут дать только сильные учреждения, хорошо оснащенные, с крепким преподавательским составом. Конечно, проблемы у техникума есть, но мы планируем развивать учреждение. В этой работе рассчитываем на поддержку комбината, поскольку, в первую очередь, это ребята, которые придут сюда работать", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и компания ООО "Карелия Палп Холдинг" подписали соглашение со Сбербанком для диверсификации производства и расширения линейки выпускаемой продукции Кондопожским ЦБК. Проект модернизации подразумевает сохранение прежнего числа рабочих мест при наращивании эффективности производственных процессов. Кроме того, будет снижено экологическое влияние на природу региона. Сумма соглашения не называлась.