Кубань стала лидером в России по объемам поддержки, оказанной бизнесу в пандемию

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Краснодарский край является лидером в России по объемам господдержки, оказанной бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с бизнес-сообществом в Краснодаре в понедельник.

"Прежде всего все связано с пандемией: очень важно было найти компромисс, оптимальное решение, взвесить экономические риски и риски здоровья граждан. Локдаун в крае мы видели только на несколько месяцев в 2020 году, после этого здесь был уже и туристический поток - для малого бизнеса он очень полезен, сейчас ограничений остается очень мало. Была организована большая программа по финансовой и организационной поддержке бизнеса, большие деньги были потрачены регионом. Краснодарский край оказался среди передовиков по объему помощи бизнесу, по моим данным, на первом месте среди всех субъектов России", - заявил Титов.

Он добавил, что ограничительные меры вводились на Кубани взвешенно, кроме федеральных мер поддержки региональные власти расширили перечни пострадавших сфер, оказывали дополнительно региональную поддержку.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на поддержку бизнеса на Кубани направили около 30 млрд рублей. Это 10% от всех доходов края.

С марта по июнь 2020 года в Краснодарском крае действовал режим карантина, прекратили межмуниципальное транспортное сообщение, закрыли торговые центры, рынки. С апреля 2020 года начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.