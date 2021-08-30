Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone по иску российского изобретателя

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил иск изобретателя Арташеса Икономова к компании Apple с требованием запретить продажу iPhone из-за нарушения его интеллектуальных прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом отказано в удовлетворении иска Икономова", - сказала собеседница агентства.

Изобретатель в суде настаивал, что функция кнопки SOS в iPhone является его изобретением, и она используется неправомочно.

В 2013 году Икономов запатентовал модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В описании модели говорится, что такой телефон позволяет в случае наступления экстренного случая отправить заранее записанное текстовое или голосовое сообщение, а также письмо по электронной почте одному или нескольким адресатам, связаться со службой спасения через специальный модуль. Причем это возможно даже если сим-карты нет или она не работает, а также при отсутствии средств на счете.