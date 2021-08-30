"Трансмашхолдинг" не будет искать альтернатив сорвавшейся сделке по покупке Bergen Engines

ЩЕРБИНКА /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" не будет искать альтернатив сорвавшейся сделке по приобретению у Rolls-Royce Group норвежского завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines. Об этом в кулуарах выставки PRO//Движение.Экспо сообщил журналистам гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

"История с Bergen Engines закончена во всех смыслах этого слова. Недавно вышла информация, что он продан. Для нас были определенные стратегические задачи в рамках этой сделки. К сожалению, мы не смогли их реализовать таким образом. Мы их реализуем иначе. Мы не будем покупать никакие активы промышленного характера", - сказал он.

23 марта в парламенте Норвегии министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн сообщила о том, что правительство Норвегии останавливает продажу расположенного в королевстве завода Bergen Engines международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International.

"Конечно, никакого интереса к их военной промышленности у нас не было. Более того, если поднять статистику, последний двигатель для военно-морских сил они сделали 20 лет назад. Я вообще не понимаю, откуда вся эта история развернулась, природа ее понятна, но она абсолютно оторвана от реальности. Bergen не является производителем [продукции для] ВМФ, кораблей НАТО, это полный бред", - подчеркнул Липа, комментируя приостановку продажи.

"Трансмашхолдинг" - производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта, компания предлагает услуги от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ имеет международные подразделения в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.