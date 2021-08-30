Россия может предоставить Аргентине кредит на $850 млн для покупки 70 электропоездов у ТМХ

ЩЕРБИНКА /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Правительство РФ может предоставить Аргентине кредит на $850 млн, чтобы профинансировать заключение контракта с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) на поставку 70 электропоездов. Об этом в кулуарах выставки PRO//Движение.Экспо сообщил журналистам гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

"[Это будет кредит] Российской Федерации. По крайней мере, в рамках конкурса, который начинался три года назад, предполагалось, что финансирование предоставляет РЭЦ. В тот момент он это подтвердил... Сейчас мы обратились к руководству страны с просьбой рассмотреть этот вопрос в исключительном порядке и, в принципе, соответствующую поддержку имеем. Мы уже обратились в кабмин, и есть соответствующие резолюции этим заниматься", - сказал он.

Липа уточнил, что стороны должны были договориться о заключении контракта еще в феврале 2021 года, затем принятие решений отложили на март.

"Проблема с Аргентиной обусловлена двумя обстоятельствами. Первое заключается в том, что они находятся в переговорах с Международным валютным фондом об урегулировании и реструктуризации их задолженностей. Последовательность такая - они сначала должны закончить эту историю, потом они должны принять решение об электрификации определенного участка железной дороги, где планируется использовать электропоезда, потом они подпишут документы", - пояснил гендиректор ТМХ.

После заключения контракта ТМХ понадобится год на подготовку документации и два - на исполнение договора поставки, заключил он.

О компании

"Трансмашхолдинг" - производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта, компания предлагает услуги от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ имеет международные подразделения в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.