Эксперты: цены на российскую пшеницу снижаются после быстрого роста

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Стоимость российской пшеницы на прошлой неделе начала снижаться после предшествующего быстрого роста цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на российском рынке перешли к снижению после нескольких недель активного роста. Все классы пшеницы подешевели на 225 рублей за т, III класс - до 15,2 тыс. рублей за т, IV класс - до 15 тыс. 125 рублей за т, V класс - до 14,3 тыс. рублей за т", - отмечается в сообщении.

Среди причин ослабления цен эксперты называют ожидание роста экспортной пошлины и понижение цен у многих покупателей в последние одну - две недели. Это наложилось на рост потребности части фермеров в деньгах для финансирования озимой кампании или выплаты кредитов. Некоторым необходимо освобождать хранилища для приемки поздних культур, уборка которых сейчас начинается, говорится в сообщении.

"Совэкон" также сообщил, что внутренние потребители с середины августа понизили цены на 500-1000 рублей за т. В глубоководных портах цены на пшеницу с содержанием протеина в 12,5% опустились в среднем до 16 тыс. 700 рублей за т против 17 тыс. рублей за т. Аналитики напомнили, что с середины июля до середины августа цены на пшеницу активно росли, прибавив около 20% на фоне резкого ухудшения видов на новый урожай и быстрого роста экспортных цен.

Краткосрочно эксперты "Совэкон" ожидают дальнейшего снижения рынка или относительной стабильности. На цены продолжит давить растущая экспортная пошлина, полагают они. "С другой стороны, начинается сбор урожая подсолнечника, и многие сельхозпроизводители, вероятно, переключатся на его продажу вместо пшеницы. Мы также полагаем, что у многих внутренних покупателей запасы пшеницы невысоки, что ограничивает их возможности по снижению цен", - заключили эксперты.