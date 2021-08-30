Nord Stream 2 изучает возможность обжалования решения суда ФРГ по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG изучает решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC и возможность его обжалования. Об этом говорится в отчете "Газпрома" по МСФО.

"25 августа 2021 г. "Норд Стрим 2 АГ" было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент "Норд Стрим 2 АГ" изучает решение на предмет возможного обжалования", - говорится в документе.

Ранее компания не заявляла о планах и возможности обжаловать решение суда. В комментарии обозначалось, что Nord Stream 2 AG приняла его к сведению и что намерена его оценить.

В мае прошлого года Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Федеральное агентство руководствовалось тем, что газопровод якобы не соответствовал необходимому критерию - не был достроен к нужной дате, то есть к 23 мая 2019 года.

Nord Stream 2 AG, напротив, указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации. Этот аргумент германское агентство отвергает. Оно отталкивается от "строительно-технического понимания" термина "завершение проекта".

В Nord Stream 2 AG подчеркивали, что отклонение заявки об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС, а также утверждали, что компания подвергается незаконной дискриминации.

В пресс-службе оператора "Северного потока - 2" напомнили, что в настоящий момент продолжается рассмотрение жалоб компании на поправки в Европейском суде в соответствии с договором к Энергетической хартии.

О проекте

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявлял, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.