В "Газпроме" назвали рекордными финансовые итоги I полугодия

Финансовые итоги первого полугодия 2021 года - рекордные для Группы "Газпром" - зампред правления.

"Газпром" нарастил подушку ликвидности до максимального за два года уровня - почти 1,7 трлн руб. - зампред правления.

Чистый долг к EBITDA "Газпрома" в I полугодии опустился до минимального с 2019 года уровня, быстрее, чем закладывали в бюджет - замглавы.

Расчетная база для выплаты дивидендов "Газпрома" за I полугодие достигла 845 млрд руб. - практически в 1,5 раза выше, чем за весь 2020 год - замглавы.