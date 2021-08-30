Минпромторг не видит предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли не видит предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году, заявил журналистам заместитель министра Виктор Евтухов.

"Я сегодня не вижу к этому предпосылок, потому что цены начали снижаться и рынок остывать", - сказал Евтухов.

Экспортные пошлины на металлы до конца 2021 года не буду пересматриваться, сообщил Евтухов.

"Я не думаю, что пошлины до конца года будут пересматриваться несмотря на то, что будет с ценами. Финансовые показатели компаний весьма и весьма впечатляющие. Год к году, и к 2019 году эти показатели и по прибыли, и по EBITDA существенным образом увеличились", - сказал он.

"Есть, конечно, и небольшие компании, которые в связи с пошлинами несут большую нагрузку - для них пошлины в общей доле доходов и расходов представляют более значительную массу, и пошлины в 15% превращаются и в 30%, и в 40%," - добавил замминистра.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.