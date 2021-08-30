Автопроизводитель Chery из КНР рассматривает возможность локализации электромобилей в РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Chery рассматривает возможность локализации электромобилей в РФ, компания ведет переговоры с производственными площадками, сообщили ТАСС в пресс-службе "Чери Автомобили Рус".

"Да, Chery видит необходимость локализации и ведет переговоры с российскими производственными площадками", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель рассматривает возможность до 2023 года расширить представленный в России модельный ряд электромобилями.

В компании отметили, что на данном этапе российский офис изучает потребительские пожелания, на основании которых будет принято решение, какая из моделей электромобилей бренда, представленных в Китае, будет представлена на российском рынке.

Модельный ряд электромобилей Chery в Китае включает в себя семь моделей: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo E (Tiggo 4), Arrizo E (Arrizo 5), Tiggo3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2. Также в апреле 2021 года компания представила два новых автомобиля с электрическим двигателем - EQZ и EQX, причем последний с функцией автоматического вождения, не требующей человеческого вмешательства.