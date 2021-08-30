Беспилотные грузовые автоперевозки могут протестировать на мосту через Амур

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Беспилотные грузовые автоперевозки могут протестировать на мостовом переходе через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ, сообщила пресс-служба Минтранса.

"Достигнута договоренность о продолжении работы по развитию международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", а также о рассмотрении возможности организации экспериментальной беспилотной грузовой автомобильной перевозки по мостовому переходу через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ", - говорится в сообщении.

Первый трансграничный мост

По мосту будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Общая стоимость объекта - около 18,8 млрд рублей. Проект создания моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, для этого была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: три года строительства и эксплуатация в течение 16 лет за счет взимания платы за проезд.

Благовещенск - единственный областной центр в России, расположенный непосредственно на государственной границе, напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в декабре 2019 года.