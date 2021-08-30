Севастополь показал самый высокий процент охвата бизнеса чек-апом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Севастополь вошел в число регионов РФ, показавших самый высокий охват предпринимателей сервисом чек-ап с целью достижения целевого показателя в федпроекте "Акселерация субъектов МСП" по комплексным услугам на 2021 год, сообщили в понедельник в Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Автоматизированный сервис чек-ап, запущенный в тестовом режиме в июне Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП, был проведен для 40 тыс. предпринимателей из сектора МСП. <…> Самый высокий процент охвата предпринимателей сервисом чек-ап с целью достижения целевого показателя, установленного в федеральном проекте "Акселерация" по комплексным услугам на 2021 год, выявлен в Севастополе, где охват МСП чек-апом составил 408,84%, Республике Крым - 242,92%, Ненецком АО - 190,48%, Чеченской Республике - 166,67% и Ивановской области - 134,04%", - говорится в сообщении.

Кроме того, в десятку лидеров также вошли Астраханская область, где охват МСП в рамках сервиса чек-ап составил 130,31% от показателя федпроекта, Тамбовская область (113,85%), Смоленская область (103,9%), Удмуртия (103,65%) и Рязанская область (94,09%). Наименьший охват чек-апом субъектов малого и среднего бизнеса зафиксировали в Костромской области (12,5%), Московской области (10,85%), Новосибирской области (10,38%), Иркутской области (10,08%), Камчатском крае (6,09%), Ярославской области (4,51%), Забайкальском крае (4,04%), Северной Осетии (3,86%), Хакасии (3,61%) и Краснодарском крае (2,17%).

"Надо отметить, что несмотря на наибольшее количество проведенных диагностик бизнеса (7 451), Москва на сегодняшний день занимает 21 место по проценту охвата МСП от целевого показателя по оказанию комплексных услуг в 2021 году, установленного в федеральном проекте "Акселерация субъектов МСП" (10 544). Охват сервисом чек-ап в столице составил 70,67%", - говорится в сообщении.

Высокий количественный показатель участников сервиса чек-ап зафиксировали также в Свердловской области - 2 377 (15 место в рейтинге, целевой показатель выполнен на 79,85%), Пермском крае - 1 127 (19 место, выполнено 75,64% от целевого показателя) и Воронежской области - 1 003 (14 место, выполнено 79,86% от целевого показателя).

"С момента запуска всероссийского сервиса чек-ап бизнеса для регионов прошло почти два месяца, не все регионы активно включились. При том, что чек-ап является важным инструментом, который позволяет предложить предпринимателю нужные именно ему в настоящее время сервисы поддержки", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

О сервисе

Чек-ап компаний проводят региональные организации инфраструктуры, по его итогам они предлагают релевантные меры поддержки. За три минуты предприниматели смогут узнать о 44 показателях своего бизнеса, включая проверку на стоп-факторы для получения поддержки, расчет финпоказателей компании. Чек-ап состоит из двух этапов - прескоринг (предварительная оценка компании) и скоринг (расширенная оценка количественных и качественных показателей деятельности).

Бизнес проверяют, основываясь на официальных открытых источниках информации, которые включают данные семи ресурсов. С компаниями, прошедшими чек-ап, связываются представители организаций инфраструктуры поддержки и предлагают релевантные для каждого конкретного бизнеса меры и сервисы господдержки.