Минэкономразвития ожидает роста доли электромобилей в автопарке России до 4% к 2024 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России прогнозирует рост числа электромобилей до 4% от всего российского автопарка к 2024 году, до 12% - к 2030 году. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в рамках обсуждения, организованного АНО "Диалог".

"Мы думаем, что фактически достигнем 4% к 2024 году (3,6-4%). К 2030 году, думаем, что более 12% автопарка будут [составлять] электромобили", - сказал Торосов.

Замминистра отметил, что вопрос роста числа электромобилей связан с созданием необходимой инфраструктуры, напомнив, что в утвержденной правительством РФ концепции по развитию электротранспорта в России до 2030 года запланировано введение в эксплуатацию более 2,9 тыс. быстрых зарядных станций к 2024 году. Торосов выразил мнение, что это позволит "сделать большой скачок в индустрии [электротранспорта]".

23 августа премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что правительство России утвердило концепцию развития электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. Согласно концепции, уже к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. В числе озвученных в концепции первоочередных задач - развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.