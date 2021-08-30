"Россети" запустили информационно-технологический центр в Белгороде

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в эксплуатацию многофункциональный информационно-технологический центр в Белгороде. В запуске приняли участие замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак, первый заместитель генерального директора "Россетей" Андрей Майоров, а также глава компании "Россети центр" Игорь Маковский, говорится в сообщении группы.

Центр позволит выполнять функции оперативно-технологического управления электросетями различных классов напряжения в Белгородской области. В зоне его ответственности находятся объекты, обеспечивающие энергоснабжение 1,5 млн человек, а также социальную инфраструктуру и сотни промпредприятий.

Работа центра основана на российском программном комплексе, способном обрабатывать около 100 тыс. сигналов в секунду. Диспетчеры в режиме реального времени смогут следить за состоянием сети и принимать оперативные решения для надежного энергоснабжения потребителей. Более того, центр оборудован автоматизированными системами мониторинга состояния "умных" приборов учета, управления наружным освещением и обеспечения безопасности. "Россети" также создали учебную базу для подготовки персонала.

"Надежное и качественное электроснабжение - ключевое условие социального и экономического развития. Однако многофункциональный центр, который мы открываем сегодня, может также стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Белгородской области. Этот вопрос сегодня активно обсуждаем с руководством региона", - отметил Андрей Майоров, слова которого приводятся в сообщении.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.