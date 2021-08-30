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Свердловские власти вместе с "Транснефтью" построят мост через реку Сосьва

Губернатор региона Евгений Куйвашев отметил, что компании выгодно участвовать в этом проекте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области совместно с "Транснефтью" построят дорогу Гари - Таборы и мост через реку Сосьва. О достигнутой договоренности с компанией сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня договорился с президентом "Транснефти" Николаем Петровичем Токаревым, что мы вместе построим дорогу Гари - Таборы и мост через реку Сосьва. Сейчас в этом отдаленном районе области есть только грунтовка, которая находится в ужасном состоянии", - написал Куйвашев в Instagram.

Он добавил, что "Транснефти" выгодно участвовать в этом проекте. "Они хотят отремонтировать участок нефтепровода, а чтобы доставить туда материалы и оборудование, нужна нормальная дорога. А будет дорога - и другие инвесторы в территорию подтянутся", - пояснил Куйвашев.

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