Свердловские власти вместе с "Транснефтью" построят мост через реку Сосьва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области совместно с "Транснефтью" построят дорогу Гари - Таборы и мост через реку Сосьва. О достигнутой договоренности с компанией сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня договорился с президентом "Транснефти" Николаем Петровичем Токаревым, что мы вместе построим дорогу Гари - Таборы и мост через реку Сосьва. Сейчас в этом отдаленном районе области есть только грунтовка, которая находится в ужасном состоянии", - написал Куйвашев в Instagram.

Он добавил, что "Транснефти" выгодно участвовать в этом проекте. "Они хотят отремонтировать участок нефтепровода, а чтобы доставить туда материалы и оборудование, нужна нормальная дорога. А будет дорога - и другие инвесторы в территорию подтянутся", - пояснил Куйвашев.