В ЦБ РФ заявили, что активный рост потребкредитования все еще несет риски перегрева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Активный рост потребительского кредитования в России все еще несет риски перегрева рынка, но введенные с 1 июля макронадбавки в перспективе должны снизить его возможность, сообщается в материалах Банка России.

"Динамика выдач потребительских кредитов бьет рекорды (+2,2 трлн руб. во втором квартале), при этом порядка 60% кредитов выдано заемщикам, которые тратят более 50% дохода на обслуживание долга. Более высокие макронадбавки должны снизить риски перегрева. Но данные меры оказывают воздействие на банки с задержкой во времени, так как макронадбавки применяются только к вновь предоставленным кредитам", - указывает ЦБ, отмечая, что более эффективным инструментом являются прямые количественные ограничения.

ЦБ напомнил, что рост потребительского кредитования во втором квартале ускорился (+5,9% против +3,7% в 2020 году), что связано с возросшей потребительской активностью населения.

"Качество кредитов пока остается стабильным. В среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", - отмечают в ЦБ.

Ранее ЦБ вернул надбавки по потребительским кредитам к допандемийным уровням. Российские банки к 1 июля в полном объеме сформировали резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным гражданам, малому и среднему бизнесу и реструктурированным в связи с пандемией. Повышение надбавок по кредитам означает, что банкам будет менее выгодно кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой и банки будут или чаще отказывать им в кредите или предлагать более высокие ставки.