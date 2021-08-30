Дуров заявил, что Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на телефонах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за цензуру информации и приложений на мобильных устройствах. Об этом он написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"Сегодня Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на наших телефонах, в то время как Visa и Mastercard ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить", - написал основатель Telegram.

Он также назвал смартфоны устройствами слежения, которые большинство людей охотно носит с собой, позволяя корпорациям использовать свои личные данные для таргетинга контента.