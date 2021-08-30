Глава оператора ГТС Украины раскритиковал новый газовый контракт России и Венгрии

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон раскритиковал новый контракт на поставку природного газа между Венгрией и Россией, который предусматривает изменение транзитного маршрута.

"Вместо прямого маршрута Россия - Украина - Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ пойдет по маршруту Россия - Турция - Болгария - Сербия - Венгрия, что значительно дольше", - написал он в понедельник на странице в Facebook. При этом, по мнению Макогона, новый маршрут "не может быть дешевле украинского".

Глава компании считает, что новый документ якобы исходит из политической, а не экономической целесообразности. Кроме того, он вновь озвучил старую инициативу Киева заставить Россию передавать газ европейским потребителям на восточной границе Украины вместо его транзита и передачи на западе.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По итогам переговоров стороны достигли нового долгосрочного соглашения о поставках газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года. Оно рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. Сийярто сообщил, что "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 млрд куб. м природного газа, уточнив, что 3,5 млрд куб. м пройдут транзитом через Сербию, а 1 млрд куб. м - через Австрию. Сийярто подчеркнул, что благодаря новой сделке Венгрия начнет закупать газ "по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает".

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м - в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.