Минпромторг заявил, что цены на металлолом на российском рынке не падают

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Цены на лом черных металлов на российском рынке не падают, несмотря на введенные экспортные пошлины. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Единственное, что у нас не снижается пока, - это металлолом, потому что есть существенный спрос и на внутреннем рынке, российском, и на внешнем. Цена сейчас чуть-чуть подпала. Мы думали, честно говоря, что падение будет больше", - сказал Евтухов.

Пошлины на экспорт отходов лома черных металлов из России повысились с июля на полгода до 5%, но не менее €70 за тонну. Прежде действовала ставка 5%, но не менее €45 за тонну.