Прибыль "Роснано" за первое полугодие составила 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. АО "Роснано" получило прибыль 3,5 млрд рублей за первое полугодие текущего года согласно расчетам по международным стандартам (МСФО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Группы "Роснано".

"На 10,7 млрд рублей увеличилась прибыль. Показатель составил 3,5 млрд рублей против убытка, полученного годом ранее", - говорится в сообщении.

За это же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,2 млрд рублей выросла стоимость портфеля инвестиционных активов, на 13,8 млрд рублей увеличился объем поступлений - этот показатель составил 21,9 млрд рублей. Чистый долг сократился на 8%, до 131 млрд рублей. Управленческие расходы снижены на 16%. Привлечение внешних инвестиций позволило высокотехнологичной компании OCSiAl досрочно погасить бонды "Роснано" в размере $65 млн. Кроме того, обеспечен ряд эффективных выходов из капиталов портфельных компаний, в том числе по проектам ветроэнергетики.

"При этом высокая долговая нагрузка, сформированная по состоянию на конец 2020 года, продолжает оказывать негативное влияние на результаты компании. Несмотря на достижения по итогам шести месяцев 2021 года, в отчетности зафиксирована неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании", - говорится в сообщении.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.