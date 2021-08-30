На Украине сохраняется критическая ситуация с накоплением угля на ТЭС

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) Украины продолжают оставаться критически низкими. Об этом сообщила в понедельник компания - оператор энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС <...> не изменяется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на утро 25 августа (750 тыс. тонн)", - говорится в сообщении. В частности, запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового - на 3,6%.

Отмечается, что в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7-2,4 раза меньше (в зависимости от марки угля), чем должно быть.

Министерство энергетики страны ранее повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.