Число скачиваний Telegram превысило 1 млрд

ТАСС, 30 августа. Число скачиваний мессенджера Telegram в магазинах мобильных приложений в пятницу превысило 1 млрд. Об этом свидетельствуют данные компании Sensor Tower, которая занимается аналитикой цифровых рынков.

На первом месте среди стран по количеству загрузок Telegram - Индия (22% от общего числа). "[За Индией] следуют Россия и Индонезия, на которые приходится около 10% и 8% загрузок соответственно", - рассказала Sensor Tower интернет-порталу TechCrunch. В компании добавили, что в первой половине 2021 года Telegram загрузили 214,7 млн раз - на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

TechCrunch подчеркивает, что количество скачиваний приложений не равно числу его активных пользователей (таких у Telegram, по данным портала, в начале этого года было 500 млн).

Как сообщила Sensor Tower изданию, мессенджер стал 15-м в мире приложением, которое скачали свыше 1 млрд раз. Ранее этой отметки достигли приложения соцсети Facebook и принадлежащих ей мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram, а также сервиса потокового видео Netflix, стримингового аудиосервиса Spotify и других.

Telegram - бесплатная система мгновенного обмена сообщениями, работающая на большинстве мобильных и стационарных операционных систем через интернет. Она позволяет обмениваться текстами, изображениями, аудио-, видео- и прочими видами файлов, вести онлайн-конференции и вещание в виде тематических каналов, совершать аудио- и видеозвонки. Telegram поддерживает так называемые секретные чаты - передачу зашифрованной информации между отправителем и получателем напрямую, минуя серверы-посредники. Мессенджер в 2013 году создал основатель "ВКонтакте" Павел Дуров.