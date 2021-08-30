В Турции с 22 июня отдохнули 1,5 млн российских туристов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полтора миллиона туристов из России провели отдых в Турции с момента открытия авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил в понедельник вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24".

"Если говорить о зарубежных направлениях, то после открытия Турции 22 июня Турция - очевидный лидер: уже полтора миллиона туристов из России отдохнули в Турции", - сказал он.

Говоря о туристических направлениях в России, которые остаются самыми популярными, Горин назвал Крым и Краснодарский край. "Второй год подряд в лидерах Калининградская область, маршрут "Русская Балтика", - добавил вице-президент АТОР.

Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.