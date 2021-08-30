"Чувашский прилавок" с местной продукцией появятся в торговой сети "Магнит" в республике

ТАСС, 30 августа. Власти Чувашии договорились о создании "чувашского прилавка" с местной продукцией в супермаркетах торговой сети "Магнит", чтобы обеспечить жителей товарами по доступным ценам. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на региональной конференции "Единой России".

"Торговые сети достаточно широко присутствуют в республике, и мы находимся на завершающей стадии создания так называемого чувашского прилавка, где будут представлены определенные виды продукции, свойственные нашей традиции. Мы договорились с сетью "Магнит", что будет реализован так называемый проект магазин в магазине на территории крупных супермаркетов, который будет представлен сугубо чувашской продукцией", - привели слова Николаева в пресс-службе администрации главы республики.

Глава региона добавил, что жители смогут приобрести товары, которые не будут включены в логистическую схему торговой сети. Это скажется на их доступности.

"Уже заработал первый магазин под брендом "Хочу" в Юго-Западном районе. Такой формат магазинов будет развиваться и дальше. Есть уже действующие фирменные магазины ведущих агрохолдингов", - пояснил Николаев.

Глава республики добавил, что особое внимание будет уделено постоянно действующим ярмаркам, которые позволят напрямую продавать фермерам продукцию на территории Чебоксар и Новочебоксарска. "Такая работа запущена, и наша задача буквально в течение этого года создать как минимум один или два таких типовых круглогодично работающих ярмарочных формата, как, например, фестиваль "Свое", который мы провели совместно с Россельхозбанком", - уточнил он.

По словам Николаева, цель этой работы - обеспечить качественным экологически чистым продовольствием жителей Чувашии.