Эксперты ждут роста потребления товаров "люкс" в РФ почти во всех категориях в 2021 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Эксперты ожидают роста потребления товаров категории "люкс" в России в 2021 году, исключение составят солнцезащитные очки, эстетическая медицина, пуховики и толстовки. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), текст которого поступил в распоряжение ТАСС.

"Вопреки снижению спроса в 2020 году в высшем ценовом сегменте, категории люксовых товаров пострадали неравномерно. Более трети категорий фактически выросло, в основном это были категории домашней и спортивной одежды. Ожидается, что в 2021 году вырастут все категории, кроме четырех: солнцезащитные очки, эстетическая медицина, пуховики и толстовки", - сообщили эксперты.

Согласно их данным, стремление к роскоши растет после пандемии. Аналитики ожидают, что выгода от продажи предметов роскоши будет в основном в области внутреннего потребления, а индустрия дорогостоящих услуг будет все больше поддерживаться расходами за рубежом. "Более 15% респондентов планируют чаще путешествовать, когда ограничения снимут. Также более 10% предпочитают покупать люксовые товары, присутствуя в магазине очно", - отмечается в исследовании.

По их мнению, виртуализация роскоши тенденция, все более заметная во всем мире и пока еще не в полной мере затронувшая Россию, может предложить брендам замечательные возможности поступлений дополнительной выручки. По данным BCG, российские потребители на 15% меньше знают о брендовых видеоиграх и на 23% меньше знают о прямых трансляциях, чем потребители в других странах. Это может быть связано с меньшим объемом маркетинга или отсутствием поддержки русскоязычного интерфейса на этих платформах, предположили аналитики.

Однако, как сообщили эксперты, те россияне, которые имеют доступ к этим платформам, почти с такой же вероятностью (69,5% против 70% во всем мире) совершили покупку, что свидетельствует о наличии интереса со стороны потребителей и расширении возможностей для брендов, которые участвуют в инновационном маркетинге и могут более эффективно сообщить об этом потребителю. К примеру, 56% респондентов в России совершали покупку люксовых товаров (сумки, одежда, обувь) во время или сразу после онлайн-трансляции бренда (например, презентации новых коллекций в онлайн-шоуруме). Эксперты также отметили, что россияне в целом положительно относятся к онлайн-маркетплейсам: так ответили более 64% респондентов, то есть лишь на 4 процента ниже, чем в остальном мире. "Незначительную разницу можно объяснить тем, что российские потребители отдают большее предпочтение эксклюзивности при принятии решений о покупке, а также тем, что в маркетплейсах может отсутствовать полный ассортимент, что не так существенно для покупателей в других частях мира", - считают в BCG.

Эксперты также выяснили, что российские потребители настороженно относятся к новым бизнес-моделям, например, вторичные продажи и прокат: в сравнении с показателями по миру, потребители в России значительно реже перепродают предметы роскоши или покупают подержанные. Это означает, что у брендов гораздо больше власти на рынке, поскольку потребители с большей вероятностью будут покупать предметы роскоши у них. Однако 40% россиян думали о стоимости товара при перепродаже (в остальном мире этот показатель превышает 50%) и около половины респондентов покупали или задумывались купить люксовые товары, бывшие в употреблении (во всем мире эта доля превышает 60%).

В рамках исследования BCG было опрошено 12 тыс. респондентов в 12 странах.