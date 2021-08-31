"Известия": ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по социально-экономическому развитию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером среди регионов по социально-экономическому развитию по итогам II квартала 2021 года. В тройку вошли Ненецкий автономный округ (НАО) и Магаданская область, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на рейтинг Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата.

В десятке также оказались Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми. Исследование состоит из четырех отдельных рейтингов и итогового интегрального, рассказали газете авторы. В рейтингах учитывается среднемесячная зарплата, прожиточный минимум и отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения региона. Всего в исследование вошли 30 субъектов России, которые, по мнению авторов, наиболее социально-экономически развиты в настоящее время.

Во второй десяток интегрального рейтинга попали Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский края, Тюменская, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемеровская область и Хабаровский край. Завершают список Калужская, Томская, Свердловская, Амурская области, Республика Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Хакасия и Пермский край.

Ямало-Ненецкий округ также занял первое место в рейтинге по уровню заработной платы в России и по отношению прожиточного минимума к средней зарплате. Второе место по уровню заработной платы у Чукотки, третье - у Магаданской области. Также в десятку по этому критерию вошли Камчатский край, Москва, НАО, Сахалинская область, Якутия, ХМАО и Мурманская область. По отношению прожиточного минимума к средней зарплате второе место у Магаданской области, третье занял НАО. В десятку попали Сахалинская область, Чукотка, ХМАО, Москва, Якутия, Камчатский край и Мурманская область. В ФоРГО газете пояснили, что именно этот критерий можно условно назвать индексом социального благополучия.

Как отметил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, в нескольких регионах страны произошло незначительное падение индекса социального благополучия, прежде всего - в Санкт-Петербурге и Москве. "В большинстве случаев это вызвано опережающим ростом стоимости минимальной потребительской корзины по сравнению с ростом среднемесячной зарплаты. Причина в том, что в цены товаров, образующих "потребительскую корзину", заложена заработная плата жителей регионов, в которых они были непосредственно произведены, и не всегда это тот регион, где идет потребление этих товаров", - пояснил он газете.