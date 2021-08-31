Резидентами работающего на базе ДВФУ технопарка "Русский" стали 80 проектов за четыре года

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Резидентами технопарка "Русский", работающего на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), за четыре года его существования стали 80 проектов. Об этом сообщил ТАСС директор технопарка Дмитрий Боровиков.

"За этот год у нас добавилось пять новых резидентов, на данный момент их ровно 80. В начале года мы провели ревизию, за все время работы технопарка у нас было 90 резидентов, часть проектов за это время отсеялось. И это абсолютно нормально, мы считаем, что это очень невысокий процент, всего 10 проектов за четыре года. Отсев произошел из-за того, что они переформатировались, не запустились, не вышли на планируемые мощности", - рассказал Боровиков.

По его словам, технопарк ужесточил отбор проектов и в последние два года не занимается их целенаправленным привлечением. Пандемия отразилась на его работе: весной 2020 года за две недели все программы были переведены в онлайн-формат.

"Мы, к сожалению, стали меньше путешествовать по регионам Дальнего Востока, а в технопарке чуть меньше половины резидентов из Приморского края. Мы стали реже общаться очно. С другой стороны, количество мероприятий увеличилось, потому что стало проще их организовывать", - рассказал Боровиков.

Он напомнил, что технопарк является региональным оператором фонда "Сколково". В этом году ожидается, что шесть резидентов технопарка получат статус квалифицированного резидента "Сколково" и смогут пользоваться дополнительными мерами поддержки. В прошлом году такой статус получили три резидента технопарка.

Технопарк "Русский" открыли на площадке ДВФУ совместно с фондом "Сколково" во время третьего ВЭФ в сентябре 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. В феврале 2020 года технопарк получил статус регионального оператора фонда "Сколково".