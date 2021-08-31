Исследование: только 5% поездок россиян этим летом пришлись на зарубежные путешествия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большинство россиян лето 2021 года провели на отечественных курортах, а на зарубежные поездки пришлось всего 5% всех путешествий, выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру и дочерняя компания "Сбера" "Сберстрахование".

Отмечается, что самым популярным направлением полетов этим летом стала Москва: авиабилет в столицу приобрел каждый пятый путешественник. При этом перелет в одну сторону обошелся россиянам в среднем в 6 147 рублей - на 5% дороже, чем в июне - августе 2020 года. Вторым по востребованности у путешественников, как и в прошлом году, оказался Симферополь: на этот маршрут пришлось 9,8% всех проданных авиабилетов. Сочи поднялся на одну строчку в рейтинге, поменявшись местами с Санкт-Петербургом (9,2%). Северная столица заняла четвертое место (9,1% продаж). 5,1% бронирований пришлось на Анапу, замыкающую пятерку лидеров. В топ-10 популярных российских авианаправлений также вошли Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Геленджик и Минеральные Воды.

Средние чеки на авиабилеты по всем направлениям выросли по сравнению с прошлым годом. Например, билет в Симферополь подорожал на 4% (до 7 776 рублей), Санкт-Петербург - на 6% (6 718 рублей), Краснодар - также на 6% (7 168 рублей). В среднем перелет по России в одну сторону этим летом обходился в 7 646 рублей.

С наступлением высокого туристического сезона выросли и продажи страховок для путешественников. Так, в июне 2021 года компания "Сберстрахование" оформила на 62% больше таких полисов, чем в мае, а в июле - на 22% больше, чем в июне.